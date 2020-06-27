В России устанавливается монархия, похожая на римский принципат (власть цезарей)

Заявление Владимира Путина о том, что он готов баллотироваться на новый президентский срок с 2024 года после принятия поправок в Конституцию, — это установление в РФ де-факто монархии. Подобия раннеримской императорской системы 27 года до нашей эры — 284 года нашей эры.

Что теперь ожидает Россию?

Выробы и император

Та модель власти в Римской империи называется принципатом. Властитель правил пожизненно (покуда не умирал или не погибал от рук заговорщиков), в идеале назначая себе преемника под конец царствования. В ту пору внешне сохранялись все признаки республики, а монарх считался принцепсом — первым среди равных. То есть формально проводились выборы и народные собрания-комиции, избирались многие должностные лица, работал сенат. А принцепс-император считался главой сената, пожизненным народным трибуном и главнокомандующим армией-флотом.

Считалось, что республика продолжает существовать, однако вся политика и выборы с итогами «как надо» контролировалась разрастающимся аппаратом личной канцелярии монарха-принцепса. Некоего аналога АП РФ на Старой площади.

Нет никаких сомнений в том, что поправки в Основной закон Российской Федерации будут приняты, а нужные итоги «всенародного голосования» 1 июля уже определены. Причем главная поправка — об обнулении сроков президентства Владимира Путина, а все остальное — всего лишь флер и приманки. Как нет сомнений и в том, что итоги президентских выборов 2024 и 2030 годов вполне регулируемы, а власть нынешнего главы государства становится несменяемой и фактически пожизненной.

Чем это грозит россиянам?

Продолжением застоя в развитии РФ, уродливой бюрюкратизацией с разгулом коррупции и полной безответственностью начальства, с удушением чиновниками всего живого. Всевластием силовиков, все более превращающихся в мародеров, вымогателей и рейдеров. Консервируется государственная шизофрения: внешняя политика — по Сталину и русским царям, экономика — по Чубайсу и Набиуллиной, по Грефу и Силуанову.

Увековечивается разделение русского народа образца 1991 года и замещение нас на туркестанских мигрантов. Закрепляется порочная модель открытой настежь экономики «сырьевого кола», лишь немного дополненной военно-промышленным комплексом. Остается система государственной перекачки наших денег на Запад и в офшоры — пока русская глубинка продолжит вымирать и деградировать. Нам обеспечены деиндустриализация и сгон населения в уродливо разрастающиеся мегаполисы, становящиеся «электронными концлагерями». Править будет Спесивая Бюрократия, которая все зацементирует, уничтожая малое и среднее предпринимательство и остатки самоуправления, а власть навсегда спаяется с крупной собственностью в приватизированном квазигосударстве. Суды окончательно станут фикцией, нам обеспечены репрессии и «охоты на ведьм». Как и вечные нужда и бегство из страны лучших мозгов, нарастание отсталости в науке и технике.

Таков своеобразный ответ российской «элиты» на вызовы Великой депрессии-2, глобального системного кризиса. Но если ты хочешь рассмешить Господа — расскажи ему о своих планах. Вот и здесь грезы российского начала окажутся разорванными в клочья порывами мирового шторма.

Монархия на глиняных ногах

Мы уже имеем застой в экономике, что власть обеспечила с 2008 года. Колеблющий всю политическую систему РФ. Предложенный нам «нефтегазовый принципат» мог быть вечным, сохраняйся навсегда высокие мировые цены на черное золото. Но этого не будет, «ресурсная эпоха» кончилась и новая монархия стоит на глиняных ногах. На крайне хилом экономическом базисе.

Мы имеем нарастающий кризис в Белоруссии, грозящий отразиться на Москве и обернуться ее вторым (после Украины) крупным геополитическим провалом в сем веке.

После пароксизма "коронабесия"/"самоизоляции" собственные доходы региональных бюджетов в апреле упали в среднем на 30 процентов. Особенно чувствительно снижение налога на прибыль предприятий, почти целиком идущего в казну: его поступления, по подсчетам аналитиков ВШЭ, упали на 29 процентов. На пятую часть сократились начисления подоходного налога. То есть зарплата людей реально уменьшилась на 20 процентов, что вполне сравнимо с провалами 90-х. Снижение совокупного внутреннего спроса неминуемо ударит практически по всем предприятиям. Что есть угроза стране намного более реальная, нежели полеты американских бомбардировщиков-«стратегов» в Заполярье.

Одновременно пугающе растут даже официальные цифры безработицы. Если на 1 апреля 2020-го они составляли 726 тысяч душ, то к концу мая госстатистика показала уже 2,1 миллиона человек. За первую половину июня глава Министерства труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил о росте зарегистрированных безработных до 2,42 миллиона граждан. Если учесть, что официальные цифры лишь часть истинной безработицы (данные Росстата можно смело множить на три как минимум), то явление принимает угрожающий размах. Растет и общественное раздражение против явно неадекватной кампании «продавливания» поправок в Конституцию РФ. Показателен призыв Объединения перевозчиков РФ (ОПР, дальнобойщики) к гражданам — заполонить Ютьюб и соцсети короткими личными видео с выражением неприятия обнуления сроков правления нынешнего главы государства.

В этих условиях Кремлю придется тратить триллионы рублей на спасение экономики РФ от коллапса и на предотвращение социальных взрывов, банкротства целых регионов. Таких архирасходов никто не ожидал в январе, в момент путинской инициативы с поправками. В этих условиях затраты на спасение еще и Белой Руси, которая может попасть под тяжелые санкции, способны стать той соломинкой, что ломает хребет верблюду. Ведь надо же и сирийское правительство поддерживать средствами.

Да, Запад сейчас умело наносит периферийный удар по Белоруссии, не рискуя ядерным конфликтом, но с возможными тяжелыми последствиями для Москвы. И удивляться тому не приходится: Кремлю не следовало 20 лет бить сырьевые баклуши. Надо было организовать реальную индустриализацию РФ, которая могла бы и страну избавить от позорной сырьевой зависимости, и мощно вовлечь в себя Беларусь. С возможностью настоящего объединения. Ну а теперь пришла расплата. С перспективой перехода Белой Руси в разряд враждебных лимитрофов и полного замыкания «санитарного кордона» от Черного моря до Балтики, состоящего из русофобских режимов.

Раньше надо было думать, Кремль. Недаром товарищ Сталин не одни танки с пушками клепал, а в целом мощную индустрию строил, не одну лишь оборонную. Понимал, что военная сила на хилом экономическом фундаменте и гроша ломаного не стоит.

Команда Путина решила поступить наоборот. И доигралась.

Недальновидный платит даже не дважды, а трижды. Если не больше. Все только начинается.

Когда Владимир Путин огорошил всех 15 января инициативой с перелицовкой Конституции, родилось чувство, что это начало перестройки-2, что впереди нас ждет вылет не одного «черного лебедя». Интуиция не обманула. Нефтегазовый принципат с управленческим бессилием, но с показушной военной мощью, театральной внешней политикой и долбящей пропагандой кончается.

Теперь надо не допустить нового 1991 года...

По матриалам ВПК (автор — Максим Калашников)