В Сирии может открыться посольство Украины

Начата работа над тем, чтобы открыть в Сирии посольство Украины. Об этом поведал спикер МИД нашей страны Георгий Тихий.

Он отметил: «На наш запрос в соответствии со статьей 2 Венской конвенции о дипломатических сношениях в январе мы получили согласие от сирийской стороны на начало деятельности посольства Украины в Сирийской Арабской Республике».

Добавляется, что уже существует приказ МИД, который утвердил план мероприятий по организации деятельности посольства нашей страны.

Говорится: «Началась реализация этого приказа и продолжается работа над штатным расписанием этого дипучреждения и осуществляется поиск помещения. Во время визита президента Владимира Зеленского сейчас сирийская сторона просигнализировала о своей готовности в ближайшее время начать работу посольства Сирии в Киеве».

Резюмируется, что открытие взаимных дипломатических учреждений обозначит новый этап развития отношений с Сирией.

