Стало известно, во сколько уже обошлась США война с Ираном

Эксперты из проекта Iran War Cost Tracker подсчитали, во сколько уже обошлась США война с Ираном. На данный момент это почти 65,5 миллиардов долларов.

Специальный сайт обновляет данные в режиме реального времени и подсчитывает средства, необходимые для содержания персонала, кораблей, отправленных на Ближний Восток, и покрытия иных расходов.

Поясняется, что приведенный расчет базируется на докладе Пентагона конгрессу, согласно которому первые шесть дней стоили 11,3 миллиарда долларов, а в дальнейшем военные действия обойдутся в миллиард в сутки.

Ранее Путин пообещал главе МИД Ирана «способствовать миру».