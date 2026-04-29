В одном из банков Индии произошел жуткий инцидент

В индийском штате Одиша произошел жуткий инцидент. Тут 50-летний Джиту Мунда пришел в отделение банка с останками своей мертвой сестры, пытаясь доказать ее смерть и снять 20 тысяч рупий (примерно 210 долларов) с ее счета, информирует издание India Today.

Сообщается, что женщина умерла еще два месяца назад из-за болезни, а заработанные ей от продажи скота деньги остались на ее счете в местном банке.

До этого ее брат уже обращался в отделение, но сотрудники требовали документы, которые тот не мог предоставить из-за своей безграмотности.

Мужчина рассказал: «Я несколько раз приходил в банк, и мне говорили привести владелицу счета, чтобы снять деньги от ее имени. Я говорил им, что она умерла, но они меня не слушали и настаивали, чтобы я привел ее в банк. От отчаяния я раскопал могилу и достал ее скелет как доказательство ее смерти».

После этого прибывшие на место полицейские пообещали, что помогут ему получить деньги.

Позже скелет женщины был перезахоронен в присутствии стражей порядка.

Местные власти распорядились, чтобы банк в кратчайшие сроки организовал выплату средств, так как Джиту Мунда остается единственным законным претендентом на средства своей покойной сестры.

