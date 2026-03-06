Все разделы

Новости > Количество военнопленных РФ достигло рекордного уровня

Количество военнопленных РФ достигло рекордного уровня

Александр Панько
06.03.26 14:20
110
Количество военнопленных РФ достигло рекордного уровня

В украинском плену сейчас находится наибольшее количество российских оккупантов с начала войны. Об этом сообщает проект «Хочу жить».

«Сейчас в украинском плену находится наибольшее за все время количество российских военнопленных — тысячи россиян заполнили украинские лагеря для военнопленных», — говорится в сообщении проекта.

Отмечается, что россияне повторно отправляют на фронт тех солдат, которых вернули в результате обмена.

«Обмен в формате „всех на всех“ позволил бы ВС РФ пополнить потери, которые можно сравнить с половиной дивизии (около 4-6 тысяч человек). Но российская власть также саботирует такой обмен», — подчеркивают в проекте «Хочу жить».

Напомним, 5 марта Украина вернула из российского плена 200 военнослужащих во время 72 обмена с РФ согласно трехсторонним переговорам в Женеве.

Тэги: рекорд, россияне, пленные

Статьи

02.03.26 23:49

Гончаренко vs Княжицкий: последствия для Европейской солидарности

Автор: Назар Даниленко

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии
02.02.26 21:17

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии

Автор: «Фраза»

Новости блогосферы
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

