Количество военнопленных РФ достигло рекордного уровня

В украинском плену сейчас находится наибольшее количество российских оккупантов с начала войны. Об этом сообщает проект «Хочу жить».

«Сейчас в украинском плену находится наибольшее за все время количество российских военнопленных — тысячи россиян заполнили украинские лагеря для военнопленных», — говорится в сообщении проекта.

Отмечается, что россияне повторно отправляют на фронт тех солдат, которых вернули в результате обмена.

«Обмен в формате „всех на всех“ позволил бы ВС РФ пополнить потери, которые можно сравнить с половиной дивизии (около 4-6 тысяч человек). Но российская власть также саботирует такой обмен», — подчеркивают в проекте «Хочу жить».

Напомним, 5 марта Украина вернула из российского плена 200 военнослужащих во время 72 обмена с РФ согласно трехсторонним переговорам в Женеве.