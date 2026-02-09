Маск анонсировал создание городов на Луне в ближайшее десятилетие

SpaceX имеет амбициозные планы создать города на Луне и Марсе в течение следующих десятилетий. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск в социальной сети X.

По словам Маска, специалисты SpaceX уже активно работают над проектом развития автономного города на Луне, и он предположил, что первых значительных результатов можно ожидать менее чем через десять лет.

Маск также заявил, что SpaceX планирует заняться строительством города на Марсе, начав этот этап через пять-семь лет. Он подчеркнул, что марсианские полеты смогут осуществляться только в те периоды, когда планеты Солнечной системы будут приближаться друг к другу — это происходит каждые 26 месяцев. Сам перелет до Марса займет шесть месяцев. В то же время полеты на Луну значительно проще: запуск ракет можно организовать каждые 10 дней, а время в пути займет всего два дня.

Илон Маск объяснил, что эти особенности делают строительство города на Луне значительно быстрее, чем на Марсе. На создание марсианского поселения потребуется более 20 лет.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что людям стоит заселять другие планеты. В частности он указал на Марс и Луну.