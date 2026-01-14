Дмитрий Наталуха возглавил Фонд госимущества

В Венгрии сделали скандальное заявление по поводу денег для Украины

Уиткофф и Кушнер могут поехать в Москву для переговоров с Путиным, — Bloomberg

Прошлый год был третьим по теплоте за весь период наблюдений, — климатологи

Трамп сделал странное заявление о себе

Юлия Тимошенко отреагировала на массовые обыски в ее партийном офисе

Зеленский заявил о «продуктивной работе» с Трампом по гарантиям безопасности для Украины

Названы регионы, где остается самая сложная ситуация со светом

Лидеры G7 обсудят с Трампом гарантии безопасности для Украины, — СМИ

Уиткофф и Кушнер могут поехать в Москву для переговоров с Путиным, — Bloomberg

09.01.26 13:42

Трамп снова пообещал завершить войну в Украине и вспомнил о деньгах

12.01.26 10:31

В одной из школ Киева произошла кровавая поножовщина

09.01.26 11:27

После атаки России Верховная Рада осталась без отопления и воды

09.01.26 14:50

В Канаде состоялся необычный судебный процесс

09.01.26 10:45

Мэр Львова рассказал об ударе «Орешником» по городу

09.01.26 16:58

Верховный лидер Ирана дерзко обратился к Трампу

12.01.26 12:12

Трамп считает, что в мирных переговорах по Украине есть прогресс

13.01.26 09:40

Зеленский анонсировал сделку исторического уровня

09.01.26 13:04

Проблемы с отоплением в Киеве: озвучена текущая ситуация

08.01.26 07:13

Названа причина смерти актрисы Брижит Бардо