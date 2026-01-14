Трамп сделал странное заявление о себе

Президент США Дональд Трамп похвалил сам себя. И сделал странное заявление.

Он сказал: «Я – человек морали. Мне неприятно видеть смерть. Мне неприятно видеть, как страдают наши люди. И мне неприятно видеть, как страдают люди на другой стороне».

При этом политик добавил, что признает конституцию США и судебную систему, однако, по его словам, ключевым сдерживающим фактором для него остается его собственная мораль.

Американский лидер отметил, что вовсе не рад числу погибших в Венесуэле в результате проведенной там американцами спецоперации, хотя сами США и не понесли человеческих потерь.

Ранее Трамп основательно загрустил.