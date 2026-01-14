Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Трамп сделал странное заявление о себе

Трамп сделал странное заявление о себе

Агата Кловская
14.01.26 22:30
78
Трамп сделал странное заявление о себе

Президент США Дональд Трамп похвалил сам себя. И сделал странное заявление.

Он сказал: «Я – человек морали. Мне неприятно видеть смерть. Мне неприятно видеть, как страдают наши люди. И мне неприятно видеть, как страдают люди на другой стороне».

При этом политик добавил, что признает конституцию США и судебную систему, однако, по его словам, ключевым сдерживающим фактором для него остается его собственная мораль.

Американский лидер отметил, что вовсе не рад числу погибших в Венесуэле в результате проведенной там американцами спецоперации, хотя сами США и не понесли человеческих потерь.

Ранее Трамп основательно загрустил.

Тэги: США, мир, Дональд Трамп

Комментарии

Статьи

03.01.26 10:38

Начало 2026 года: война США и Венесуэлы, революция в Иране

Автор: Александр Панько

Дайджест

Археологи обнаружили 400-летний стеклянный фаллос... в монастырском туалете
12.01.26 14:21

Археологи обнаружили 400-летний стеклянный фаллос... в монастырском туалете

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
14.01.26 19:19

Дмитрий Наталуха возглавил Фонд госимущества

14.01.26 16:48

Прошлый год был третьим по теплоте за весь период наблюдений, — климатологи

14.01.26 16:20

Трамп сделал неожиданное заявление по поводу Китая

14.01.26 15:32

Уиткофф и Кушнер могут поехать в Москву для переговоров с Путиным, — Bloomberg

14.01.26 14:49

НАБУ обнародовало «прослушку» по делу Тимошенко

14.01.26 14:38

Денис Шмыгаль - новый министр энергетики Украины

14.01.26 14:31

Михаил Федоров - новый министр обороны Украины

14.01.26 14:00

В Венгрии сделали скандальное заявление по поводу денег для Украины

14.01.26 13:47

США готовятся захватить десятки танкеров, — СМИ

14.01.26 15:32

Уиткофф и Кушнер могут поехать в Москву для переговоров с Путиным, — Bloomberg

14.01.26 14:49

НАБУ обнародовало «прослушку» по делу Тимошенко

14.01.26 14:38

Денис Шмыгаль - новый министр энергетики Украины

14.01.26 14:31

Михаил Федоров - новый министр обороны Украины

14.01.26 12:54

Лидеры G7 обсудят с Трампом гарантии безопасности для Украины, — СМИ

14.01.26 12:11

Названы регионы, где остается самая сложная ситуация со светом

14.01.26 10:58

Юлии Тимошенко вручили подозрение, — САП

14.01.26 10:50

Зеленский заявил о «продуктивной работе» с Трампом по гарантиям безопасности для Украины

14.01.26 10:46

Юлия Тимошенко отреагировала на массовые обыски в ее партийном офисе

13.01.26 18:19

Трамп призвал иранцев совершить госпереворот

09.01.26 13:42

Трамп снова пообещал завершить войну в Украине и вспомнил о деньгах

12.01.26 10:31

В одной из школ Киева произошла кровавая поножовщина

09.01.26 11:27

После атаки России Верховная Рада осталась без отопления и воды

09.01.26 14:50

В Канаде состоялся необычный судебный процесс

09.01.26 10:45

Мэр Львова рассказал об ударе «Орешником» по городу

09.01.26 16:58

Верховный лидер Ирана дерзко обратился к Трампу

12.01.26 12:12

Трамп считает, что в мирных переговорах по Украине есть прогресс

13.01.26 09:40

Зеленский анонсировал сделку исторического уровня

09.01.26 13:04

Проблемы с отоплением в Киеве: озвучена текущая ситуация

08.01.26 07:13

Названа причина смерти актрисы Брижит Бардо

Фото и Видео
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске
СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске
Наводнение в Марокко унесло десятки жизней
Наводнение в Марокко унесло десятки жизней
Валерия Лисовская: новой "‎Мисс Украина" стала студентка из Одессы
Валерия Лисовская: новой "‎Мисс Украина" стала студентка из Одессы
fraza.com
Новости блогосферы
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди