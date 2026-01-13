«Укрэнерго» определилось с графиками на 13 января

Во вторник, 13 января, в регионах Украины снова будут действовать графики отключений электроэнергии. Об этом сообщило «Укрэнерго».

«Во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)», — говорится в сообщении.

Энергетики напомнили, что причиной таких ограничений являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты

Украинцев предупредили о возможных изменениях в энергосистеме и посоветовали узнавать о времени и объемах применения отключений по конкретному адресу на официальных страницах облэнерго.

«Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно!», — добавили в компании.

Напомним, РФ продолжает системные удары по энергетической инфраструктуре Украины, атакуя объекты во всех регионах страны — от севера до юга и с востока на запад.