Потери оккупантов под Покровском выросли на 30%, — ВСУ

Украинские военные продолжают оборону Покровской агломерации. За последнюю неделю общие потери российских оккупантов в боях за Покровск составили 446 человек, что на 30% больше, чем в предыдущий период, сообщил 7 корпус Десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ во вторник, 16 декабря.

«Рост потерь связан с полноценным привлечением оперативного резерва — трёх полков 76 десантно-штурмовой дивизии РФ», — говорится в сообщении.

Указано, что наибольшую активность российские войска проявляют на западных окраинах Покровска. Вражеские десантники пытаются прорваться в направлении села Гришино, что на северо-запад от Покровска, действуя сразу несколькими маршрутами.

Силы обороны противодействуют этим попыткам, перерезают вероятные пути продвижения противника и наносят ему поражения артиллерией и FPV-дронами.

Также наши военные проводят операцию по воздушному прикрытию сухопутных логистических маршрутов на подходах к Покровской агломерации. Уничтожается почти 100% вражеских воздушных целей, которые пытаются приблизиться к этим путям.

Тем временем на юго-восточных окраинах Мирнограда враг усиливает давление. Фиксируются единичные попытки инфильтрации противника на подступах к «верхнему» Мирнограду, однако наши воины, в частности бойцы 38 отдельной бригады морской пехоты, выявляют и уничтожают диверсионные группы.

Силы обороны также продолжают стабилизацию и расширение логистического коридора до Мирнограда. В районах Светлого и Ровного фиксируют единичные появления вражеских групп, которые оперативно ликвидируются.

