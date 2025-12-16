Все разделы

Зеленский рассказал, на что пойдут репарационные займы

Зеленский рассказал, на что пойдут репарационные займы

Агата Кловская
16.12.25 13:54
149
Зеленский рассказал, на что пойдут репарационные займы

Репарационный заем, для которого в ЕС планируют использовать замороженные активы РФ, пойдет на нужды украинской армии в случае, если война продолжится, и на восстановление и макрофинансовую стабильность в случае наступления мира. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, передает Укрінформ.

«Сегодня репарационный заем или любой формат, который рассчитан на сумму российских замороженных активов — это от 150 до 200, 210 млрд долларов, это Game Changer (фактор, меняющий игру — ред.). Это финансовая гарантия безопасности для Украины. К сожалению, мы должны думать и о плане Б. План А — окончание войны. План Б — продолжение российской агрессии. Если план Б, и российская агрессия продолжается (...), мы рассчитываем на, как минимум 40-45 млрд евро в год финансовой помощи. То есть транш этого репарационного займа», — рассказал Зеленский.

По его словам, во время войны эти средства будут использованы на поддержку армии, оборонного сектора — оружие, ПВО, а также на финансовые нужды.

Если войны не будет, эти средства, как рассказал президент, будут направлены на восстановление Украины и как вливание в макрофинансовую стабильность.

«Представьте себе, если нет войны, то 45 млрд в год — это очень серьезное вливание в макрофинансовую стабильность Украины, в наше восстановление и снова-таки в ту самую „критичку“, но уже не о поддержке идет речь, а о восстановлении её», — сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что эти средства в любом случае станут частью гарантий безопасности.

«Это действительно часть наших гарантий безопасности, как пятая статья НАТО, как оружие», — отметил глава государства.

Зеленский добавил, что если будут проблемы с репарационным займом, Украина рассчитывает «на альтернативные пути», хотя они и будут сложнее.

Напомним, 12 декабря послы Европейского Союза согласовали механизм бессрочной заморозки €210 млрд российских активов в Европе, который должен не допустить их возвращения России вне санкционного режима. Венгрия и еще несколько стран выступают против этого. Еврсовет соберется 18 декабря, чтобы окончательно согласовать детали репарационного кредита и решить оставшиеся проблемы.

Новости блогосферы
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
