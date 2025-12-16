Свириденко сообщила хорошую новость по поводу электричества

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила хорошую новость. По ее словам, по результатам пересмотра фактических списков объектов критической инфраструктуры была найдена возможность высвободить не менее 800 МВт электрической мощности.

Говорится: «Это повлияет на сокращение продолжительности графиков отключения света для людей и промышленности».

Добавляется, что из списков убирали две категории: потребителей мощностью менее 100 кВт, и объекты, к которым был подключен ряд других потребителей, которые для обеспечения справедливости распределения электрической энергии подпадают под общие ограничения.

При этом указывается, что определенные во время пересмотра перечней критических важных объектов потребители сопутствующей нагрузки, которая не является критической, будут переведены на графики отключений в общем порядке.

Резюмируется: «Данный пересмотр не касается опорных больниц, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Поручили Минэнерго вместе с Госэнергонадзором держать на контроле выполнение решения на местах».

Ранее в «Укрэнерго» назвали регионы, в которых наихудшая ситуация с электроснабжением.