Уголовные производства прошлых лет касались документов по образованию Андрея Пышного, - СМИ

Уголовные производства прошлых лет касались документов по образованию Андрея Пышного, - СМИ

Автор: «Фраза»
16.12.25 12:22
162
Уголовные производства прошлых лет касались документов по образованию Андрея Пышного, - СМИ

История с образованием главы Национального банка Украины Андрея Пышного может иметь правовые последствия и подвергает сомнению соответствие действующего руководителя НБУ требованиям законодательства. Об этом следует из материалов судебных решений и уголовных производств прошлых лет, опубликованных в расследовании УНИАН.

Так, согласно официальной биографии, Андрей Пышный в 2005 году окончил Украинскую академию банковского дела НБУ по специальности «банковское дело». В судебных материалах и документах досудебного следствия говорится, что основанием для зачисления его сразу на четвертый курсы учебного заведения стали справки об обучении в Сумском филиале частного «Университета современных знаний», существование и полномочия которого не подтверждаются государственными реестрами образовательных учреждений.

«В 2004 году Андрей Пышный через ректора Сумского филиала „Университета современных знаний“ Владимира Василенко получил справку, подтверждающую его обучение в этом вузе. В отношении Владимира Василенко и еще восьми человек (в том числе сам Андрей Пышный), получивших дипломы на основании выданных им справок, в октябре 2006 года прокуратурой города Сумы было возбуждено уголовное дело № 06780096 за совершение преступления предусмотренного ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) ч.2 и ст. 366 (служебный подлог) ч.2 Уголовного кодекса Украины. Однако, 21 мая 2007 года решением Заречного районного суда города Сумы по уголовному делу № 1-252/07 был предъявлен обвинительный приговор только Владимиру Василенко, а в отношении Андрея Пышного и других лиц 25 апреля 2007 года следственным Василием Матишенцем было вынесено. — отмечают авторы.

В то же время в 2012–2013 годах правоохранительные органы снова возвращались к этой теме. В частности, в рамках уголовного производства по признакам использования заведомо подложных документов суд предоставлял разрешение на доступ к личному делу Андрея Пышного, которое хранилось в материалах предварительного уголовного производства и было изъято как вещественное доказательство.

Тогда в производстве следствия находились материалы уголовного производства, внесенного в Единый реестр уголовных производств № 12012110060000459 от 1 декабря 2012 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо подложного документа), поступивших в адрес Сумского ГО УМВД Украины в Сумской области из прокуратуры Печерского района г. Киева по факту предоставления Андреем Пышным поддельных документов.

«По версии следователя, досудебным следствием было установлено, что Андрей Пышный, заведомо зная о подделке документов в его пользу директором Сумского филиала „Университета современных знаний“ Владимиром Василенко, незаконно использовал их, предоставив в 2004 году в Украинскую академию банковского дела НБУ. Они и стали основанием для зачисления его на 4-й курс заочного отделения указанного вуза и предоставили ему право ликвидировать академическую разницу без прохождения предыдущего срока обучения», — отмечают в расследовании.

Напомним, Закон Украины «О Национальном банке Украины» требует, чтобы глава НБУ имел профильное высшее образование или научную степень в области экономики или финансов. В случае установления факта предоставления недостоверных или неполных сведений во время назначения это может служить основанием для прекращения полномочий руководителя регулятора и создает риск для обжалования легитимности принятых им решений, отмечают авторы расследования.

Украинский Стоунхендж

Автор: Александр Панько

