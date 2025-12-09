Украинцы не узнали объемы отключений электричества на завтра

«Укрэнерго» не опубликовало объемы отключений электричества на среду, 10 декабря. Известно лишь, что завтра графики почасовых отключений будут применяться круглосуточно во всех регионах нашей страны.

Сказано: «Во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)».

Добавляется, что причиной введения мер ограничения являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Указывается: «Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе».

