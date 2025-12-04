В ВСУ запустили цифровую систему «Бюджет». О ней рассказал министр обороны Денис Шмыгаль.
Чиновник информировал: «Подписал приказ о введении в эксплуатацию информационной системы «Бюджет». Теперь информация об использовании бюджетных средств в Минобороны и ВСУ всегда актуальна и собрана в едином месте».
Разъясняется, что в ней Генштаб, командование и воинские части ежедневно видят онлайн, сколько средств выделено, использовано и осталось.
Сообщается: «Никаких ожиданий квартальных отчетов, никаких задержек и «слепых зон» – все своевременно и прозрачно. Это позволяет намного точнее управлять финансированием: замечать задержки, выявлять неэффективность и быстро реагировать. Более 60% распорядителей средств уже работают в системе».
Также говорится, что эта система построена на компонентах SAP, то есть технологии, которую используют более 90% армий НАТО.
Резюмируется: «Мы создаем современное ядро управления оборонными ресурсами, и «Бюджет» – его ключевой финансовый компонент. Продолжаем цифровизацию, которая делает войско сильнее».
