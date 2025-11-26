Трамп назвал «главную уступку» России в мирном плане

Главной уступкой, на которую пойдет Россия, будет то, что она просто прекратит воевать. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на борту Air Force One, комментируя мирный план для Украины.

«Их (россиян) главная уступка заключается в том, что они прекращают боевые действия и не захватывают больше земель», — подчеркнул американский лидер.

На вопрос журналистов о том, на какие возможные территориальные уступки может пойти Украина для мирного урегулирования, Трамп сказал, что Украина сейчас ведет переговоры, чтобы закончить войну.

«Если вы посмотрите на то, как все сейчас развивается, то все идет в одном направлении. Так что эта земля через несколько месяцев и так может оказаться у России. Так что же вы, хотите воевать и потерять еще 50-60 тысяч человек? Или вы хотите сделать что-то сейчас? В некоторых случаях земля идет и в обратном направлении. Они ведут переговоры, они хотят закончить это», — сказал президент США.

