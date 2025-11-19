Сайты и сервисы по всему миру «ожили» после проблем с Cloudflare

После глобального сбоя у Cloudflare (крупнейший посредник, предоставляющий услуги сети доставки контента и облачной безопасности) в мире восстанавливают работу сайты и сервисы. Об этом информировали в компании.

Сказано: «Исправления были внедрены, и мы считаем, что инцидент решен. Мы продолжаем следить за ошибками, чтобы обеспечить возвращение всех услуг к нормальному состоянию».

Добавляется при этом, что часть клиентов может сталкиваться с проблемой при авторизации в дашборде Cloudflare, однако продолжается работа над ее решением.

