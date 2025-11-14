Bitcoin упал в цене до минимума за полгода

Bitcoin упал в цене до минимума с 6 мая. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

Сегодня днем его стоимость рухнула еще на7,46% до 95 328,64 долларов.

В то же время, по данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по двадцати биржам, стоимость опускалась на 7,5% в среднем до 95 277,92 долларов.

Эксперты напоминают, что снижение цены фиксируется четвертый день кряду.

Что происходит?

Заместитель директора по информационным технологиям Franklin Templeton Investment Solutions Макс Гохман сказал: «Нынешняя распродажа полностью коррелирует с другими рисковыми активами, но ее масштаб в криптовалютах больше из-за их более высокой волатильности».

