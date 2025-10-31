Британцы назвали самый эффективный антидепрессант

Эксперты из университетского колледжа Лондона в Великобритании поведали, какой антидепрессант является наиболее эффективным. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что сертралин способен оказывать положительное влияние на ключевые симптомы депрессии и тревожности, включая подавленное настроение, уже в течение первых двух недель терапии.

Поясняется, что сертралин относится к группе селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), то есть наиболее часто назначаемых антидепрессантов в мире.

Еще несколько лет назад первые результаты исследования продемонстрировали, что сертралин сначала снижает тревожность, а улучшение при депрессии наступает примерно через двенадцать недель.

Впрочем, подчеркивается, что новая работа изменила это представление.

Британцы использовали инновационный статистический подход, то есть сетевой анализ, который позволил оценить, как именно разные симптомы реагируют на лечение.

Говорится: «Сертралин способствует снижению чувства грусти, самоненависти, беспокойства и суицидальных мыслей уже через две недели после начала приема».

Добавляется, что у пациентов наблюдались побочные эффекты, типичные для антидепрессантов: снижение либидо, усталость и нарушения сна.

Указывается, что такие симптомы могут быть не только следствием препарата, но и частью самой депрессии, что затрудняет оценку его действия.

Информируется, что физические симптомы ухудшались в первые недели, но стабилизировались примерно через шесть недель, тогда как эмоциональные улучшения продолжали нарастать до двенадцати недель.

Ученые рассказали: «Побочные эффекты, такие как нарушения сна и снижение либидо, со временем ослабевают, а эмоциональные симптомы продолжают улучшаться – это и создает общий терапевтический эффект».

Ожидается теперь, что новый подход к анализу эффектов антидепрессантов поможет врачам и пациентам лучше понимать динамику лечения и принимать более обоснованные решения о терапии.

