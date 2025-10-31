Все разделы

Изменение климата увеличило вероятность опасного урагана в несколько раз, — ученые

Изменение климата увеличило вероятность опасного урагана в несколько раз, — ученые

Агата Кловская
31.10.25 16:53
Изменение климата увеличило вероятность опасного урагана в несколько раз, — ученые

Согласно исследованию, вероятность возникновения урагана «Мелисса» увеличилась в четыре раза из-за изменения климата. Об этом пишет Sky News.

По оценкам AccuWeather, на Ямайке ущерб и экономические потери от урагана могут составить 22 миллиарда долларов, а восстановление может занять десятилетие или более.

Исследователи из Имперского колледжа Лондона подсчитали, что в мире без изменения климата более слабый ураган нанес бы примерно на 12% меньше ущерба. По их словам, антропогенное глобальное потепление не только увеличило интенсивность, но и вероятность возникновения мощного урагана.

Они также обнаружили, что изменение климата, вызванное в первую очередь сжиганием нефти, газа и угля, увеличило скорость ветра урагана «Мелисса» на 7% (18 километров в час). Ученые утверждают, что в более прохладном мире без изменения климата ураган типа «Мелисса» обрушивался бы на Ямайку раз в 8000 лет. Но в современных условиях, с потеплением на 1,3°C, вероятность его возникновения увеличилась в четыре раза, и теперь такое событие ожидается раз в 1700 лет.

Отмечается, что Ямайке сейчас предстоит масштабная операция по оказанию помощи примерно 400 000 пострадавших, причём 70% населения страны проживает в пределах 5 километров от моря.

Профессор Ральф Туми, директор Института Грэнтэма при Имперском колледже Лондона, заявил: «Антропогенное изменение климата, очевидно, сделало ураган Мелисса сильнее и разрушительнее. В будущем эти штормы станут ещё более разрушительными, если мы продолжим перегревать планету, сжигая ископаемое топливо».

Соавтор, доктор Эмили Теокритофф, отметила: «По мере приближения к COP30 это становится суровым напоминанием как об экономической логике сокращения выбросов сейчас, так и о моральном императиве скорейшего увеличения международного финансирования для компенсации потерь и ущерба, а также для адаптации в наиболее уязвимых странах».

Напомним, на США обрушился один из крупнейших в истории ураганов.

fraza.com
