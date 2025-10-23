Все разделы

Новости > Фейковые "консулы" - новый метод российского влияния?

Фейковые "консулы" - новый метод российского влияния?

Автор: «Фраза»
23.10.25 13:21
52
Фейковые "консулы" - новый метод российского влияния?

История с обнаружением на Кипре фальшивых почётных консулов Украины оказалось не единственной. Ранее Служба безопасности Украины в Киевской области задержала троих делков, торговавших удостоверениями почетных консулов. Всего за 10 тысяч долларов в типографии печаталось «консульское удостоверение», с которым якобы можно спокойно пересечь границу.

Также обнаружен еще один липовый «почетный консул» — Марко Тозон из Италии — посвятивший дипломатическую карьеру отмыванию денег в Украине.

Как стало известно СБУ, так называемый «почетный консул Украины» Марко Тозон часто приезжал в Украину ради обнала денег на благотворительных аукционах с последующей передачей их в Италию.

Одна из схем его работы — привозить по 10-15 человек из города Падуя якобы для встреч с бизнес-кругами. На деле же — обналичивать в Украине деньги. Этот «консул» настолько осмелел, что потребовал от украинского Минкульта 200 тыс евро за участие Украины в Берлинале, потом решил не рассчитаться с артистами киевского Оперного, а затем пытался ввезти в Украину партию безакцизных вин, на чем и погорел. И все эти махинации он проводил благодаря «корочке» почетного консула.

Но вернемся к истории с обнаружением на Кипре в посольстве Украины фейковых «почетных консулов». Если один из них — вообще никому неизвестный персонаж, пять лет не выходящий на связь, то второй — лично яркая. Он, Христодоулос Эллинас, получил приговор Афинского магистратского суда по делу фирмы Astraia EPEY (мошенничество, финансовые махинации). Речь шла об исчезновении и присвоении более 3 млрд.дол. По этому делу прошел десяток человек, многие получили сроки по 15 лет. Известному нам Эллинасу дали 9 лет лишения свободы. Потом генпрокуратура Кипра потребовала пересмотра и ужесточения приговора. Заместитель Генерального прокурора Мария Маллуху ходатайствовала о признании Эллинаса соучастником преступления. По данным Генпрокуратуры, Эллинас с подельником Ларкосом незаконно присвоили более 204 млн.дол в период расследования, проводимого Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC).

Заместитель Генерального прокурора Кипра требовала признаниия обоих обвиняемых виновными. Но в итоге Эллинас получил ... 2 года условно «в связи с его хорошей репутацией» и 20 тыс.евро штрафа.

Трудно представить, почем на Кипре хорошая репутация, но, видимо, она там очень ценится. И в итоге этот дорого-уважаемый человек стал называть себя «почетным консулом Украины» — не имея документов ни от МИД Кипра, ни от МИД Украины. Ему это было нетрудно сделать — он кум тогдашнего посла Украины на Кипре . Кстати, несмотря на явное служебное нарушение, экс-посол сейчас может стать главой департамента НАТО в МИД Украины.

Эллинас тоже не бедствует — несмотря на выявление его фейковости, Христодоулос продолжает представляться почетным консулом Украины, в том числе в соцсетях.

Ранее экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко называл проблему более объемной. Он утверждал, что через механизм «почетных консулов» россия расставляет по миру своих агентов влияния. Что особенно актуально на Кипре, где российское посольство по численности превышает украинское в 30 раз. По словам Огрызко, спонсированные россией почетные консулы под видом дипломатии проводят российскую ползучую экспансию во всех странах, до которых дотягиваются. Противодействовать им — украинская задача.

Как сообщают информированные источники, сейчас МИД Украины начал расследование по поводу расплодившихся «почетных консулов». Остается надеяться, что его результаты будут быстрыми и объективными.

Кто такой фейковый почетный консул



Термин «фейковый почетный консул» обозначает персону, которая:
• самопровозглосила себя или была неправомерно представлена как консул без реального дипломатичного/консульського назначения;
• использует нелегитимные документы, печати, штампы, дипломатические номера машин и т п;
• может мошенническим или любым другим криминальным способом использовать «консульський статус» в своих интересах (для, например, отмывания денег, пассивной защиты или других схем).

Известные случаи выявления преступных «почетных консулов»


Глобальное расследование ICIJ / ProPublica выявило понад 500 почетных консулов, обвиняемых в преступлениях(!). Некоторые из них были связаны с финансированием терроризма, торговлей оружием и наркотиками. (!)

Например, в Индии в Дели некто Harshvardhan Jain годами представлялся «почетным консулом» микродержави Westarctica и содержал офис «почетного консульства» с печатями и «диппаспортами»

В Польше мошенник Czesław Śliwa в 1969 году организовал фейковое генеральное консульство Австрии. Он сделал печати, штампы и даже нанял людей в «консульскую службу».

Тэги: мзс, христодоулос эллинас, почетные консулы

