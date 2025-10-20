Стало известно, собирается ли ЕС покупать российские энергоносители по завершении войны в Украине

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что ЕС не будет покупать российские энергоносители по завершении войны в Украине. Об этом он сказал по итогам встречи министров энергетики стран-членов.

Указывается: «Сегодняшнее соглашение, о котором договорились министры, является историческим в том смысле, что это будет означать, что и после заключения мирного соглашения, которое, как мы, конечно, надеемся, наступит скорее раньше, чем позже, мы по-прежнему не будем импортировать российские энергоносители».

Добавляется: «На мой взгляд, в будущем нам не следует импортировать ни одной молекулы российских энергоносителей, и это очень, очень важный сигнал, который нужно послать».

