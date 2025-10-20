Синоптики информировали о небольшом потеплении в Украине

Синоптики говорят, что в ближайшие дни в Украине несколько потеплеет. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что во вторник, 21 октября, в большинстве областей Левобережья пройдут небольшие дожди. На остальной территории нашей страны будет без осадков. Ветер северо-западный, в западных областях с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью 1-6 тепла, в западных, Винницкой и Житомирской областях заморозки в воздухе от минус 5 до 0, днем 8-13 тепла, на востоке и северо-востоке плюс 5-10.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью 3-5 тепла, днем плюс 9-11.

Кроме этого информируется, что в среду, 22 октября, в Украине будет преимущественно без осадков, только на востоке ночью местами пройдут небольшие дожди с мокрым снегом. Ветер юго-восточный, в восточных областях северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью 1-6 тепла, днем плюс 8-13, на западе и юге до 16 тепла.

В украинской столице послезавтра будет без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 3-5, днем 11-13 тепла.

Ранее мы писали, что Карпаты продолжает эпично заносить снегом.