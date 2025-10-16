Во Львовской области осудили педофила, который изнасиловал свою сестру

Во Львовской области завершился резонансный судебный процесс. 30-летний житель одного из населенных пунктов Шептицкого района получил десять лет лишения свободы за то, что изнасиловал свою малолетнюю сестру.

Об этом информирует Львовская областная прокуратура.

Было установлено, что в 2019-2023-х годах отморозок неоднократно развращал свою малолетнюю двоюродную сестру.

При этом в 2023-м году он изнасиловал ребенка.

Об этом жутком преступлении узнали благодаря врачу, которая проводила плановый осмотр ребенка.

После этого мать, услышав от психолога больницы о надругательстве над дочерью, обратилась в правоохранительные органы.

По словам самой девочки, это началось, когда она пошла в первый класс.

Мужчине инкриминировали изнасилование и развращение несовершеннолетней.

Кроме этого было принято решение о внесении информации о осужденном в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

