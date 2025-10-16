Каллас сделала заявление по поводу гарантий безопасности для Украины

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сделала важное заявление. По ее словам, гарантии безопасности для Украины являются составляющей Дорожной карты обороны до 2030-го года.

Об этом чиновница информировала в Брюсселе во время презентации Дорожной карты обороны до 2030-го года.

Она отметила: «Украина все еще является первой линией обороны Европы. Именно поэтому гарантии безопасности для Украины также являются частью дорожной карты».

Кроме этого добавляется, что наилучшей гарантией безопасности является сильная украинская оборонная промышленность и сильная украинская армия.

