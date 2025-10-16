Названо условие для членства Сербии в ЕС

Сербии озвучили условие для членства в ЕС. Сделала это глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с президентом страны Александром Вучичем в Белграде.

Она сказала: «Путь в ЕС может быть долгим и требует усилий, в том числе реформ. Но второй пункт на этом пути – нам нужно добиться большей согласованности в нашей внешней политике, в том числе в отношении санкций против России».

При этом чиновница поблагодарила Сербию за то, что она уже на 61% соответствует внешней политике ЕС.

Добавляется: «Мы хотим рассчитывать на Сербию как на надежного партнера».

В свою очередь Александр Вучич отметил, что вступление в ЕС – стратегическая цель и приоритет внешней политики Сербии.

Ранее Вучич резко наехал на НАТО.