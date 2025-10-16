Украинцев ждет холодная ночь

В ночь на четверг, 16 октября, по всей территории Украины ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе. Об этом говорят синоптики.

Гидрометцентр информирует: «Ночью 16 октября в Украине заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе от минус 3 до 0».

Добавляется: «Ночью 17 октября на востоке и юго-востоке страны заморозки на поверхности почвы от минус 3 до 0».

Указывается при этом, что в связи с такими погодными условиями в соответствующих областях нашей страны объявлен І уровень опасности (желтый).

