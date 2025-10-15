Американцы назвали три самые полезные специи

Эксперты из университета Айдахо в США назвали самые полезные специи. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что даже небольшое количество черного перца, корицы и гвоздики в рационе человека способно укрепить здоровье сердца и защитить клетки от разрушения.

Отмечается, что такие невероятные эффекты обеспечивает высокое содержание полифенолов в этих специях.

Поясняется, что полифенолы – группа соединений с выраженными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Они участвуют в защите клеток от окислительного стресса, благотворно влияют на состояние сердечнососудистой системы, метаболизм и процессы старения.

В опыте участвовали 212 взрослых людей, которые заполнили анкету, где самооценивали частоту употребления 27 различных кулинарных специй и трав.

Добавляется, что полученные данные были сопоставлены с информацией о содержании полифенолов из международной базы Phenol-Explorer.

Оказалось, что в среднем испытуемые получали до 680 мг полифенолов в месяц исключительно из приправ – данный показатель составляет до 12% от общего поступления этих веществ с пищей. Самый большой вклад в общее потребление активных соединений внесли черный перец, корица и гвоздика – специи с особенно высокой концентрацией полифенолов.

Указывается на то, что при анализе рациона в клинических и популяционных исследованиях специи зачастую не учитываются, из-за чего общий уровень потребления антиоксидантов может быть занижен.

Резюмируется, что добавление приправ в пищу – простой способ увеличить биологическую ценность рациона без повышения его калорийности.

