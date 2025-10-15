Ученые разгадали известный секрет лука

Международная группа экспертов разгадала известный секрет лука. Появились данные их отчета.
В нем сказано о том, что ученые узнали, как резать его так, чтобы не плакать.
Поясняется, что слезотечение вызывает не запах лука, а микроскопические капли его сока, которые при нарезке превращаются в аэрозоль и попадают на слизистую оболочку глаз.
Добавляется, что содержащееся в луке вещество син-пропанетиал-S-оксид при контакте с роговицей вызывает химическую реакцию, приводящую к раздражению и слезам.
Специалисты узнали, что количество выделяемых раздражающих веществ напрямую зависит от остроты ножа и техники нарезки.
Отмечается, что тупые лезвия раздавливают луковицу, усиливая выделение сока, а быстрые рубящие движения создают больше брызг.
Самые лучшие результаты показало использование острого ножа и аккуратные, размеренные движения при нарезке.
Информируется, что весьма популярный метод охлаждения лука перед нарезкой не показал значительной эффективности в уменьшении слезотечения.
