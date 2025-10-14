Ученые рассказали об увеличении Южно-Атлантической аномалии

Эксперты из Европейского космического агентства бьют тревогу. По их словам, слабая область магнитного поля Земли, известная как Южно-Атлантическая аномалия, серьезно увеличилась.

Сказано, что специалисты обнаружили, что слабая область магнитного поля нашей планеты над Южной Атлантикой с 2014-го года расширилась на площадь, составляющую почти половину площади континентальной Европы.

Добавляется также, что зона этого явления расширяется неравномерно в сторону Африки.

Исследователи подчеркивают, что эта аномалия не просто представляет интерес для экспертов в космической области, но и может иметь реальные последствия: к примеру, спутники, пролетающие над ней, подвергаются повышенным дозам радиации, что, в свою очередь способно привести к сбоям в работе оборудования, отключению электроэнергии и, возможно, к повреждению критически важного оборудования, предупреждают исследователи.

Указывается: «В этом регионе происходит что-то особенное, что заставляет поле ослабевать еще сильнее».

Ученые рассказали, что им удалось выявить и другие изменения в магнитном поле Земли: ослабление магнитного поля на севере Канады и смещение магнитных полей на запад и восток.

Резюмируется: «Они хоть и незаметны для большинства людей, но могут оказывать серьезное влияние на электронную и техническую инфраструктуру по всему миру, включая даже воздушные суда при полетах на большой высоте».

Ранее американцы сообщили о смещении оси вращения земной коры.