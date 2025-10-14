В Украине немного улучшится погода

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что днем в среду, 15 октября, небольшой дождь пройдет на северо-востоке, а на остальной территории нашей страны будет сухо. На Закарпатье ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Ночью 1-6 тепла, в южных, центральных, восточных и Сумской областях заморозки на поверхности почвы от минус 3 до 0, днем 6-11 тепла, на юге до плюс 14. В Карпатах будет без существенных осадков, ночью от минус 3 до 0, днем 1-6 тепла.

В Киеве завтра должно быть без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 4-6, днем 8-10 тепла.

Кроме этого информируется, что в четверг, 16 октября, в Украине будет без осадков. На Закарпатье, Прикарпатье ночью и утром местами туман. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Ночью 1-6 тепла, в восточных и юго-восточных областях заморозки на поверхности почвы от минус 3 до 0, днем 8-13 тепла, на северо-востоке плюс 6-11. В Карпатах от 3 мороза до 0, днем плюс 1-6.

В украинской столице послезавтра будет сухо. Ветер западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 4-6, днем 10-12 тепла.

Ранее мы писали, что Карпаты продолжает эпично заносить снегом.