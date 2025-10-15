Глава немецкой разведки назвал планы России в Европе

Президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Егер предупредил о реальной опасности военного конфликта с Россией. На слушаниях в Бундестаге он сказал, что Россия стремится подорвать НАТО и дестабилизировать демократии в Европе, пишет Zeit.

Он предупредил, что для достижения своей цели Россия не будет уклоняться от прямой военной конфронтации с НАТО, «если это будет необходимо». Егер предостерег от недооценки угрозы, которую представляет Россия.

«Мы не должны сидеть сложа руки и считать, что возможное нападение России произойдет не раньше 2029 года. Мы уже сегодня под огнем. В Европе, в лучшем случае, царит ледяной мир, который может в любой момент перерасти в горячее противостояние», — сказал президент BND.

Он также сказал, что действия России «направлены на подрыв НАТО, дестабилизацию европейских демократий, раскол и запугивание наших обществ». Он добавил, что по российским планам Европу должен парализовать страх и бездействие, чтобы заставить ее отказаться от своих интересов: «В Москве рассчитывают на реальные шансы расширить свою зону влияния на запад и поставить экономически гораздо более сильную Европу в зависимость от России».

Для этого, по его словам, Россия использует шпионаж, саботаж, провокации и заказные убийства оппозиционеров, а также применение дронов в чужом воздушном пространстве.

Учитывая риски, глава BND сказал о необходимости дополнительных полномочий для Федеральной разведывательной службы.

В рамках публичных слушаний на заседании парламентского контрольного комитета на вопросы депутатов отвечали также глава Службы защиты Конституции Синан Селен и президент Военной контрразведки Мартина Розенберг. Издание добавило, что как правило, руководители спецслужб высказываются только на строго конфиденциальных заседаниях контрольного органа. Однако раз в год опрос проводится публично на пленарном заседании Бундестага.

Напомним, если Россия решится напасть на страну НАТО, то ее военные объекты в Калининграде и Севастополе будут уничтожены в первые же часы.