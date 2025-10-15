Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Глава немецкой разведки назвал планы России в Европе

Глава немецкой разведки назвал планы России в Европе

Александр Панько
14.10.25 16:54
268
Глава немецкой разведки назвал планы России в Европе

Президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Егер предупредил о реальной опасности военного конфликта с Россией. На слушаниях в Бундестаге он сказал, что Россия стремится подорвать НАТО и дестабилизировать демократии в Европе, пишет Zeit.

Он предупредил, что для достижения своей цели Россия не будет уклоняться от прямой военной конфронтации с НАТО, «если это будет необходимо». Егер предостерег от недооценки угрозы, которую представляет Россия.

«Мы не должны сидеть сложа руки и считать, что возможное нападение России произойдет не раньше 2029 года. Мы уже сегодня под огнем. В Европе, в лучшем случае, царит ледяной мир, который может в любой момент перерасти в горячее противостояние», — сказал президент BND.

Он также сказал, что действия России «направлены на подрыв НАТО, дестабилизацию европейских демократий, раскол и запугивание наших обществ». Он добавил, что по российским планам Европу должен парализовать страх и бездействие, чтобы заставить ее отказаться от своих интересов: «В Москве рассчитывают на реальные шансы расширить свою зону влияния на запад и поставить экономически гораздо более сильную Европу в зависимость от России».

Для этого, по его словам, Россия использует шпионаж, саботаж, провокации и заказные убийства оппозиционеров, а также применение дронов в чужом воздушном пространстве.

Учитывая риски, глава BND сказал о необходимости дополнительных полномочий для Федеральной разведывательной службы.

В рамках публичных слушаний на заседании парламентского контрольного комитета на вопросы депутатов отвечали также глава Службы защиты Конституции Синан Селен и президент Военной контрразведки Мартина Розенберг. Издание добавило, что как правило, руководители спецслужб высказываются только на строго конфиденциальных заседаниях контрольного органа. Однако раз в год опрос проводится публично на пленарном заседании Бундестага.

Напомним, если Россия решится напасть на страну НАТО, то ее военные объекты в Калининграде и Севастополе будут уничтожены в первые же часы.

Тэги: Германия, Европа, Россия, разведка

Комментарии

Статьи

12.10.25 20:12

Как центральные области Украины выбирали теперь запрещенные политические силы

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Кто такой Сатоши Накамото?
01.10.25 19:50

Кто такой Сатоши Накамото?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
14.10.25 16:25

Китайцы объяснили, почему опасно отказываться от завтрака

14.10.25 16:08

В Украине немного улучшится погода

14.10.25 15:48

Ученые рассказали об увеличении Южно-Атлантической аномалии

14.10.25 15:32

Война России против НАТО не будет похожа на войну в Украине, — Рютте

14.10.25 14:37

В США обвинили Китай в попытке «завалить» мировую экономику

14.10.25 14:31

В Украине продолжает сокращаться число банковских отделений

14.10.25 13:50

Российская армия несет огромные потери при минимальном продвижении на фронте, — Politico

14.10.25 13:24

Стубб сделал важное заявление после разговора с Зеленским

14.10.25 13:18

Стало известно, сколько ракет Tomahawk США смогут передать Украине

14.10.25 12:19

Трамп и Зеленский обсудят поставки оружия Украине, включая Tomahawk, — Axios

14.10.25 11:14

После Газы Трамп планирует завершить войну в Украине

14.10.25 09:41

Трамп и еще три лидера подписали мирную сделку по Газе

14.10.25 09:32

Зеленский анонсировал скорую встречу с Трампом

13.10.25 14:32

Трамп заявил об окончании войны в Газе

13.10.25 12:22

По Украине вводят аварийные отключения света

13.10.25 10:33

Зеленский рассказал, куда полетят переданные Украине ракеты Tomahawk

13.10.25 09:16

Путину будет плохо, если он не завершит войну, — Трамп

10.10.25 10:47

В девяти областях Украины зафискированы аварийные отключения

10.10.25 09:37

В шести районах Киева возникли проблемы со светом. Область ввела экстренные отключения

08.10.25 13:47

В Украине вводят штрафные баллы для водителей. Можно лишиться прав

08.10.25 13:21

Кремль боится возвращения ветеранов с фронта, — разведка

10.10.25 15:04

Немцы дали дельный совет пожилым людям

08.10.25 14:40

СМИ разузнали, что думает Трамп о Tomahawk для Украины

10.10.25 12:12

У младенцев выявлен новый тип диабета

08.10.25 11:19

Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине

10.10.25 10:40

Стало известно о небывалой пользе черной смородины

08.10.25 16:41

Курс гривны меняется: свежие котировки доллара и евро

10.10.25 13:24

Австралийцы узнали, способны ли бактерии пережить космические путешествия

08.10.25 16:16

Microsoft якобы хочет зарегистрировать товарный знак в России

Фото и Видео
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
fraza.com
Новости блогосферы
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди