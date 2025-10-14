Все разделы

ТОП-ТЕМЫ:
Война России против НАТО не будет похожа на войну в Украине, — Рютте

Война России против НАТО не будет похожа на войну в Украине, — Рютте

Александр Панько
14.10.25 15:32
63
Война России против НАТО не будет похожа на войну в Украине, — Рютте

Если Россия будет «настолько глупой», чтобы напасть на НАТО, то это будет открытая война между РФ и Альянсом. Об этом заявил 13 октября во время парламентской ассамблеи Альянса в Любляне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пишет La Repubblica.

«Мы надеемся, что этого никогда не произойдет. Но если Россия будет настолько глупой, чтобы напасть на нас, это будет открытая война между Россией и НАТО», — сказал Рютте.

По его словам, вероятная война между Российской Федерацией и НАТО отличалась бы от войны, которая сейчас идет между Россией и Украиной.

«Она будет отличаться от войны между Россией и Украиной по многим причинам, которые я не могу сейчас подробно объяснять, потому что мы не хотим давать им информационных преимуществ, но эта война будет другой», — отметил он.

Напомним, если Россия решится напасть на страну НАТО, то ее военные объекты в Калининграде и Севастополе будут уничтожены в первые же часы.

fraza.com
