С полудня пятницы, 10 октября, в Секторе Газа начало действовать положение о прекращении огня. Об этом информирует Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Сказано: «Соглашение о прекращении огня вступило в силу».

«Добавляется: «Войска ЦАХАЛ начали занимать позиции вдоль обновленных линий дислокации в рамках подготовки к реализации соглашения о прекращении огня и возвращению заложников. Войска ЦАХАЛ Южного командования дислоцированы в этом районе и продолжат устранять любую непосредственную угрозу».

Ранее Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного плана США.