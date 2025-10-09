Зеленский рассказал, как применяются ракеты «Нептун» и «Фламинго»

Украинские военные успешно применяют крылатые ракеты «Нептун» и «Фламинго» в паре. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в среду, сообщил Укринформ в четверг, 9 октября.

«Последнюю неделю — не буду говорить в каком количестве — было применение нашей пары Нептун и Фламинго. Соответствующие результаты можно самостоятельно проанализировать. Мы не говорим, что это массовое применение этой пары. Мы просто говорим, что есть применение, и есть первые ощутимые результаты именно этого нашего оружия», — сказал он.

Говоря об ударах в ответ вглубь территории агрессора, глава государства отметил, что в этом вопросе также есть позитив.

«„Паляныця“ (украинская дальнобойная ракета-дрон) уже в десятках случаев начала поражать военные склады врага. Это позитив, потому что были разные у нас моменты, сейчас мы уже (говорим) не о единичных случаях. Второй позитив: „Рута“, наша ракета-дрон, впервые поразила 250 километров+ морскую вышку. Наибольший успех — „Лютый“, Fire Point — было массовое применение до 300 штук, и это серьезная операция. Мы понимаем, что Усть-Луга, Приморск — достижимы. То, что произошло, — это действительно, на мой взгляд, большой успех», — отметил Зеленский.

Напомним, Украина начала использовать ракеты «Фламинго» для ударов по РФ.