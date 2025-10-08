Трамп хочет бросить в тюрьму мэра Чикаго и губернатора Иллинойса

Президент США Дональд Трамп жестко наехал на своих политических конкурентов – мэра Чикаго Брэндона Джонсона и губернатора штата Иллинойс Джея Би Прицкера.

В социальной сети Truth Social глава государства написал, что те должны понести уголовную ответственность за неспособность защитить сотрудников федеральной иммиграционной службы (ICE) во время недавних рейдов.

Американский лидер заявил: «Мэр Чикаго должна быть в тюрьме за то, что не защитила сотрудников ICE! Губернатор Джей Би Прицкер тоже!».

