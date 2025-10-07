Китайцы обнаружили необычный способ снизить уровни сахара и холестерина в крови

Эксперты из Пекинского университета технологий и бизнеса в Китае нашли необычный способ снизить уровни сахара и холестерина в крови при диабете. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что этом поможет порошковое верблюжье молоко с пробиотиком.

В опыте участвовали 28 людей с сахарным диабетом второго типа.

Говорится, что одна группа получала верблюжье молоко, обогащенное пробиотиком Bifidobacterium animalis (грамположительные анаэробные бактерии, колонизирующие кишечник животных, которые играют важную роль в поддержании гомеостаза пищеварительной системы и всего организма), другая употребляла обычное молоко без добавок.

Ученые поведали, что через месяц у первой группы наблюдалось значительное снижение воспалительных маркеров в крови и концентрации глюкозы натощак. Кроме этого у подопытных частично стабилизировались уровни «плохого» и «хорошего» холестерина.

Кроме этого были замечено положительное влияние на микробиоту кишечника: употребление молока с пробиотиком способствовало росту числа полезных бифидобактерий.

Добавляется, что бифидобактерии служат основным компонентом здоровой кишечной микрофлоры, преимущественно обитающим в толстом кишечнике – они укрепляют иммунную систему, помогают синтезировать витамины и защищают от патогенов.

Резюмируется, что подобный комбинированный полезный эффект может дополнительно способствовать улучшению обмена веществ и снижению риска осложнений при диабете.

