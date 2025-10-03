РФ потеряла три дивизии в сентябре, — Минобороны

В сентябре оккупационная армия РФ потеряла на фронте в Украине почти 29 тысяч бойцов убитыми и ранеными. Об этом сообщило Минобороны в пятницу, 3 сентября.

«В течение сентября российская армия потеряла 28 490 военнослужащих. Это — условно численность почти трёх мотострелковых дивизий», — говорится в сообщении.

За месяц Силы обороны Украины уничтожили или повредили 1 076 артиллерийских систем врага. Это — численность почти 60 артиллерийских дивизионов.

Кроме того, в течение первого месяца осени наши воины поразили 5 российских самолётов и 5 вертолётов.

Также в сентябре было поражено 11 систем ПВО российской армии, 68 танков, 29 РСЗО и 2 875 единиц автотранспорта.

Напомним, Россия потеряла в войне 1 113 430 солдат.