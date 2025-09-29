Ученые говорят, что научились читать мысли

Эксперты из Стэнфордского университета в США уверяют, что научились читать мысли. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты впервые доказали, что возможно декодировать внутреннюю речь, то есть мысли, которые мы произносим про себя.

Поясняется, что данная технология базируется на интерфейсе мозг-компьютер, который улавливает нейронную активность и переводит ее в текст.

В опыте участвовали четыре человека с тяжелым параличом, вызванным БАС или инсультом ствола мозга, которым имплантировали микроэлектродные массивы в зону коры, управляющую речью.

Сообщается, что система анализировала активность нейронов, когда участники либо пытались произнести слова, либо лишь мысленно «говорили» их.

Оказалось, что внутренняя речь активирует те же области мозга, что и произнесенная, но сигналы слабее. Используя искусственный интеллект, ученые смогли расшифровать воображаемые слова и целые предложения с точностью до 74%.

Отмечается, что система также распознавала спонтанные мысли: например, при мысленном счете кружков на экране алгоритм декодировал последовательность чисел.

Говорится: «Если нужно только думать о словах, а не пытаться их произнести, это потенциально быстрее и удобнее для людей с нарушениями речи».

При этом для защиты конфиденциальности американцы внедрили пароль, который активирует систему только по особой мысленной фразе. Установлено, что мысленный пароль распознавался с точностью выше 98%.

Резюмируется, что хотя эта технология пока что еще далека от практического применения, ученые считают, что в будущем она позволит людям с тяжелыми нарушениями речи общаться почти так же свободно, как при обычной разговорной речи.

Ранее ученые раскрыли, способны ли животные считать.