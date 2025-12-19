Рютте объяснил суть гарантий безопасности для Украины

Многоуровневая система гарантий безопасности для Украины должна обеспечить сокрушительный ответ России в случае повторного нападения. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем.

Генсек НАТО подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины имеют три уровня:

— Сильные Вооружённые силы Украины — первая линия обороны.

— Коалиция решительных под руководством Великобритании и Франции, которая при поддержке Канады разрабатывает механизмы сохранения мира.

— Участие США, детали которого обсуждаются на уровне президентов и правительств.

«Американский президент в августе заявил, что США должны быть частью этих гарантий безопасности. Сейчас продолжаются дискуссии, что это будет означать и как будет работать коллективный пакет», — объяснил Рютте.

Генсек также подчеркнул важность практического предохранителя повторной агрессии России после любого мирного соглашения.

Что касается вопроса вступления Украины в НАТО, Рютте отметил, что принципиальная позиция Альянса открыта для любой страны евроатлантического региона, но практически некоторые союзники, включая США, Венгрию и Словакию, выступают против.

Напомним, США и Европа разработали план гарантий безопасности для Украины.