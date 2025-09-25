Ученые огорошили новыми данными об интернете 5G

Международная группа экспертов выяснила об интернете 5G кое-что новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что преимущества сетей пятого поколения не всегда заметны для пользователей.

Добавляется, что в некоторых случаях 5G и вовсе не дает ощутимого выигрыша по скорости отклика (задержке сигнала) и даже может работать на уровне 4G/LTE.

Специалисты оценили данные за год в восьми городах – Берлине, Турине, Осло, Порту, Мадриде, Ванкувере, Бостоне и районе Сан-Франциско.

Говорится: «Мы выявили существенные различия между операторами: одни сети обеспечивают отличную работу в uplink (передаче данных от пользователя), другие почти не отличаются от LTE».

Информируется, развертывание 5G в мегаполисах стабилизировалось, однако это пока не привело к стабильному преимуществу по задержке.

Поясняется, что все зависит не столько от поколения связи, сколько от решений конкретного оператора: спектра, плотности базовых станций, использования облачных и edge-технологий.

Подчеркивается, что чересчур ранний переход к 6G может оказаться ошибкой.

Резюмируется: «Есть риск разочарования и напрасных инвестиций: деньги пойдут на громко рекламируемые функции, вместо того чтобы закрывать реальные проблемы – дыры в покрытии, нехватку инфраструктуры и спектра».

