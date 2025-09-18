Скандальный адвокат Шевчук наладил схему похищения и продажи гуманитарки через ОО «Совет жителей домов Оболони», - СМИ

Столичный адвокат Алексей Шевчук во время пребывания в должности председателя Координационного штаба по волонтерству и гуманитарной помощи при Львовской ОВО наладил схему похищения и последующей продажи гуманитарки через ОО «Совет жителей домов Оболони». Об этом говорится в журналистском расследовании .

«В скандале с исчезновением гуманитарной помощи во Львовской области в 2022-2023 годах появились новые подробности. Тогда стражи порядка нашли в области несколько подпольных складов с тоннами грузов, которые были переданы волонтерами координационному центру при Львовской ОВА, но так и не попали на фронт. Как оказалось, руководил этим процессом бывший глава центра Алексей Шевчук, более известный СМИ как киевский адвокат из юридического бюро Barristers. Украденная гуманитарка исчезала в дебрях подпольных складов Львовщины, а затем переправлялась в столицу, где большая часть помощи распродавалась, а меньшая – раздавалась на территории Оболонского района от имени ОО «Совет жителей домов Оболони», - говорится в статье.

Как отмечают журналисты, таким образом, Шевчук «подкармливал» свой электорат, потому что не оставляет мечты обратиться депутатом Киевсовета или парламента от Оболонского района.

Почему именно жителям Оболони? Там находится избирательный округ, по которому Шевчук уже трижды пытался обратиться в Киевсовет, и один раз – даже в украинский парламент. Столичный адвокат неоднократно использовал эту ОО для косвенного подкупа избирателей. Судя по тому, что он продолжает раздавать жителям Оболони гуманитарную помощь, Шевчук не оставляет своей мечты стать депутатом и поэтому «подкармливает» электорат», - отмечает автор статьи.

Как говорится в материале, схема работала, пока Бюро экономической безопасности не нашел один из подпольных складов Шевчука.

«Схема позволяла Шевчуку безнаказанно разворовывать тонны грузов, поступавших от волонтеров в распоряжение Львовской ОВА, с мая 2022 года до марта 2023 года. Правоохранители обнаружили в с. В Убине в 35 км от Львова один из его подпольных складов площадью 1600 кв. м, где хранились тонны похищенной гуманитарки», – говорится в статье.

Как отмечают в издании, после этого у бывшей руководительницы ОО «Совет жителей домов Оболони» Елены Лариной возник конфликт с Шевчуком, благодаря чему информация о его сделках стала известна СМИ.

«Ларина занервничала и решила уволиться с должности руководительницы ОО «РМБО» во избежание ответственности. Ведь именно она занималась оформлением и завозом гуманитарки из Львовской области в Киев через подставные благотворительные организации. Но в планы Шевчука увольнение Лариной не входило, потому что он хотел перебросить вину на нее. Поэтому у них возник конфликт, во время которого Шевчук жестоко избил свою куму и устроил ей настоящий террор. Женщина начала мстить. Именно благодаря информации, которую она предоставила, удалось раскрыть схему, по которой Шевчук переправлял похищенную гуманитарку из Львовщины в столицу», - говорится в статье.

Как сообщалось ранее, 25 апреля 2023 года правоохранители обнаружили во Львовской области один из подпольных складов, где хранились сотни тонн похищенной гуманитарной помощи. Впоследствии Гуманитарный штаб Львовской ОВ подтвердил использование подпольных складов в селе Убине, а журналист и бывший директор департамента коммуникаций и внутренней политики ЛОВА Дмитрий Посипанко сообщил, что к этому составу причастен именно Алексей Шевчук.