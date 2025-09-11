В Украину возвращаются дожди – прогноз Гидрометцентра

Чего ждать от погоды в Украине в ближайшие дни. Об этом поведали синоптики.

Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в пятницу, 12 сентября, в западных областях нашей страны ночью ожидаются значительные дожди, днем умеренные, в Ровенской и Хмельницкой областях местами пройдут значительные дожди. В Житомирской, Винницкой и Одесской областях местами прогнозируются кратковременные дожди с грозой. На остальной территории будет без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 9-14, в Одесской области до 17 тепла, днем плюс 18-23, на юге до 26 тепла.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 12-14, днем 21-23 тепла.

Также информируется, что в субботу, 13 сентября, ночью в Винницкой области, днем в Карпатах и на Прикарпатье местами ожидаются небольшие кратковременные дожди. На остальной территории Украины будет без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Ночью плюс 9-14, на востоке 5-10 тепла, днем плюс 18-23.

В украинской столице послезавтра также будет сухо. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью плюс 12-14, днем 21-23 тепла.

