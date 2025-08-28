Все разделы

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Военные призывают закрыть ЦПК, в котором называют украинских воинов «московскими гнидами», - СМИ

Военные призывают закрыть ЦПК, в котором называют украинских воинов «московскими гнидами», - СМИ

Автор: «Фраза»
27.08.25 20:13
221
Военные призывают закрыть ЦПК, в котором называют украинских воинов «московскими гнидами», - СМИ

Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк назвала «московской гнидой» украинского военного-добровольца Кирилла Марусова, который с 2022 года воюет в самых горячих местах фронта. Если коллеги разделяют ее позицию, то ЦПК нужно закрывать как враждебную структуру. Об этом, как пишут СМИ, написал военнослужащий Александр Игнатьев, опубликовав видеоинцидента.

Военный упрекнул Каленюк в том, что она скрывает от мобилизации своего военнообязанного мужа, но при этом позволяет себе унижать честь и достоинство украинских военных. Игнатьев рассказал, что защитник, в чей адрес выругалась Каленюк, защищает страну с первых дней большой войны.

«Это Кирилл Марусов. Доброволец. Ушел в 22 году на войну, когда ее (Каленюк – ред.) коллеги прятались в ЕС и Штатах. Ему было 24 года, когда призывной возраст был 27. Мог не уходить и спрятаться, как муж Каленюк. Но он ушел. И с первых дней войны – в самых жарких местах. Мощун, Горенко… ССО «Азов» Киев. Выбивал п*доров из-под Киева. Затем воевал под Бахмутом Каленюк спрашивала, «кто этот «титушка», который пришел на суд против предателя-НАБУшника, и назвала его «московской гнидой»», – написал Игнатьев.

Он призвал Центр противодействия коррупции дать оценку высказываниям своего исполнительного директора.

«Если ЦПК разделяют позицию Каленюк по отношению к украинским защитникам и, как и она, считают наших воинов «российскими гнидами», ЦПК нужно закрывать. Это вражеская структура», – написал он.

Военный отметил, что он до сих пор молчал, несмотря на ряд негативных фактов относительно антикоррупционеров. Но когда защищают откровенного предателя, а побратима называют «московской гнидой» – молчать не будет, отметил он.

«Я не считаю, кто сколько из профессиональных «активистов» украл международных грантов. Не обсуждаю купленный главой ЦПК Шабуниным дом в США во время войны. И молчал, когда узнал, что он сп*здил машину, которую волонтеры передали на фронт. Я не спрашивал, зачем грантоеды покрывают откровенного предателя – ТОП-сотрудника НАБУ, которого поймали на торговле коноплей с россией. А из этой конопли делают порох для снарядов, которыми убивают наших воинов. И я молчал, когда стало ясно, что все эти черти шабунины, каленюк, николовы и другие шерембеи работают в духе кремлевских пропагандонов. Но когда человек, позиционирующий себя представительницей гражданского общества и борцом с коррупцией, с пеной у рта защищает откровенного предателя, а моего побратима называет «московской гнидой» – молчать не буду», – резюмировал Игнатьев.

Как сообщалось, 25 августа Киевский апелляционный суд рассматривал обжалование меры пресечения топ-сотруднику НАБУ Руслану Магамедрасулову, который обвиняется в государственной измене: вместе с отцом торговал коноплей с Дагестаном (россия). По сообщениям СМИ, на заседании присутствовали военные с плакатами.

fraza.com
