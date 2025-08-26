В Украине подготовят места для эвакуированных граждан

В 15 областях Украины и в Киеве до конца августа будет подготовлено не менее 30 тысяч мест для граждан, которые эвакуируются, включая места для маломобильных людей. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Она добавила, что на прошлой неделе посетила транзитный пункт в Павлограде. По её данным, ежедневно через этот транзитный пункт проходили 400-450 человек, что создало критическую нагрузку.

«Условия для людей, особенно маломобильных, были неприемлемыми. Мы сразу приняли решение изменить локацию и развернуть дополнительные палатки ГСЧС. Теперь в транзитном пункте стало безопаснее и комфортнее», — отметила Свириденко.

По её словам, чтобы разгрузить этот транзитный пункт, были открыты ещё два пункта: в Волосском на Днепропетровщине и Лозовой на Харьковщине.

«Для организованной эвакуации закреплены принимающие области. Ровенская, Кировоградская и Киевская уже принимают людей: в частности, Киевщина разместила 170 маломобильных людей, что разгрузило центры в Павлограде и Днепре», — подчеркнула Свириденко.

Она добавила, что в настоящее время Закарпатье принимает семьи с детьми из Донецкой и Днепропетровской областей, а Винницкая и Полтавская области готовятся к возможному приёму.

Напомним, на Днепропетровщине началась вторая волна эвакуации детей с родителями.