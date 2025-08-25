В Одессе ураган повалил более 70 деревьев

В Одессе штормовой ветер за выходные повалил 73 дерева. Коммунальщики ликвидировали последствия по всем адресам. Также зафиксировали несколько случаев обрыва линий электропередач. Об этом сообщили жилищно-коммунальные службы Одессы в понедельник, 25 августа.

«Прошедшими выходными на Одессу обрушился шторм, в результате дождя и порывистого ветра в городе повалено 73 дерева и большие ветки. В настоящее время работы по ликвидации последствий непогоды уже завершены», — отметили в сообщении.

Специалисты КП «Міськзелентрест» совместно с работниками других коммунальных служб распиливали и вывозили поваленные деревья, а также убирали улицы от мелких веток и мусора.

В первую очередь коммунальщики освобождали от поваленных деревьев дороги, автомагистрали, пешеходные дорожки, а также убирали деревья, которые мешают проезду к социально значимым объектам.

Также зафиксировали несколько порывов линий уличного освещения. Поэтому сейчас электромонтеры КП «Одесміськсвітло» восстанавливают их работу.

