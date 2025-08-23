Кейс «Домино» Антона Шухнина

Предприниматель Антон Шухнин и сеть магазинов DOMINO объявили флешмоб в поддержку Вооруженных Сил Украины. Все доходы, полученные в дни празднования Дня флага и Дня Независимости, компания направит на помощь армии. Об этом рассказал владелец ТМ DOMINO Антон Шухнин.

«Бизнес – это не только прибыль. Это об ответственности перед страной и людьми. Тем более во время войны. Поэтому наша сеть DOMINO постоянно помогает ВСУ. В канун Дня флага и Дня Независимости мы решили усилить наш вклад в будущую Победу. Все средства, заработанные в эти дни сетью DOMINO, пойдут на помощь для фронта», – подчеркнул Шухнин.

Он призвал украинцев поддержать инициативу и помочь военным.

«Приглашаю в DOMINO в эти праздники. Каждый, кто совершит у нас покупку в субботу и воскресенье, не только получит качественную вещь, но и фактически донатоит на армию», - написал предприниматель.

Владелец ТМ DOMINO предложил также другим бизнесам присоединиться к флешмобу в поддержку ВСУ.

«Это то, что важно сейчас. Это не акция и реклама. Это наш способ помочь тем, кто ежедневно защищает нашу жизнь», - отметил он.

Шухнин также напомнил, что война продолжается, невзирая на международные переговоры, и поддержка армии остается жизненно необходимой.

«Вместе с переговорами идет и война. Должны постоянно помогать ребятам на передовой. Без сильной армии не будет ни украинского бизнеса, ни страны. Я это вполне почувствовал на себе, когда после оккупации Донецка потерял почти все. Мы не должны потерять себя. Не имеем права лишиться страны. Наша обязанность постоянно поддерживать тех, кто нас защищает и спасает страну», – подытожил Антон Шухнин.