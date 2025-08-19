Гидрометцентр рассказал, чем будет радовать погода украинцев

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в среду, 20 августа, в нашей стране будет без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 10-15, на юге 14-19 тепла, днем плюс 22-27, на юге и юго-востоке до 30 тепла.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 13-15, днем 24-26 тепла.

Также информируется, что в четверг, 21 августа, тоже будет преимущественно без осадков, только в западных и Житомирской областях днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах днем местами порывы 15-20 м/с.

Ночью плюс 13-18, днем 25-30 тепла, на юге до плюс 33, в западных областях 20-25 тепла.

В украинской столице послезавтра будет сухо. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 15-17, днем 26-28 тепла.

