На Земле появились… два новых сезона

Международная группа экспертов сделала неожиданное заявление. Стало известно, что случилось.

По словам ученых, в в глобальный климатический календарь уже прочно вошли два новых сезона, вызванные деятельностью человека – это сезон дымки и сезон мусора.

Добавляется, что данные явления нарушают экосистемы, угрожают здоровью миллионов людей и уже стали ежегодными.

Сообщается, что сезон дымки ежегодно охватывает Юго-Восточную Азию с июня по сентябрь. Основной причиной является массовое выжигание тропических торфяников для нужд сельского хозяйства в Индонезии и Малайзии.

Поясняется, что дым распространяется на соседние страны, включая Сингапур и Таиланд, вызывая ухудшение качества воздуха и рост заболеваний. Такие события фиксируются зимой на севере Индии, где сжигание остатков урожая совпадает с праздником Дивали. В США сезон лесных пожаров, ранее ограниченный летом, теперь начинается весной и длится до декабря.

Информируется также, что сезон мусора наблюдается на Бали с декабря по март, когда муссонные ветры и океанские течения выносят на пляжи тонны пластиковых отходов.

В этом году только за один сезон было собрано более 3 тысяч тонн мусора. Такие случаи зафиксированы на Филиппинах, в Таиланде и вдоль восточного побережья США – особенно летом, когда усиливаются ливни и речной сток уносят пластик в океан.

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