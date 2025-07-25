В Киеве четырехлетний мальчик выпал с 21-го этажа

В четверг, 24 июля, в Киеве произошла трагедия. О ней информирует местная полиция.
Сообщается, что в Деснянском районе четырехлетний мальчик выпал с 21-го этажа.
Увы, от полученных травм ребенок скончался на месте.
Выяснилось, что малыш находился в комнате вместе со своей шестилетней сестрой, а их мать была на кухне.
Правоохранители рассказали: «Играя, ребенок оперся на москитную сетку и выпал из окна квартиры на 21 этаже, получив травмы несовместимые с жизнью».
Сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее в Киеве мужчина прыгнул с 24 этажа элитного ЖК.